В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру

В Норильске дует очень сильный южный ветер, порывы которого достигают 25 м/с. Из-за погодных условий по решению ГИБДД сегодня с 11.40 на автодороге Норильск-Кайеркан-Алыкель введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33 маршрутов также временно прекращено. Доставка сменного персонала Надеждинского металлургического завода будет осуществляться автобусами и автомобилями повышенной проходимости согласно утверждённой схеме.

Управление ГО и ЧС также просит норильчан быть более внимательными при передвижении вдоль зданий. Из-за сильного ветра возможно падение элементов конструкций.