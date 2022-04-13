В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру

По сообщению синоптиков сегодня скорость ветра составляет 10-15 м/с, с порывами 20-25 м/с, температура воздуха поднимется до трёх градусов тепла. Местами сильный снег с дождём, видимость менее тысячи метров.

В связи с погодными условиями для школьников первой смены объявлена актировка.

По решению ГИБДД с 07.30 утра на автодороге Норильск-Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Информация о движении автобусов 33 маршрута для доставки авиапассажиров будет сообщена дополнительно.

По решению НПОПАТ из-за гололёда временно ограничено движение городских маршрутных автобусов.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах города в связи с изменениями погодных условий. Норильчанам настоятельно рекомендуют заблаговременно снижать скорость, избегать резких маневров, увеличивать дистанцию и боковой интервал, не превышать скорость, отказаться от излишних обгонов и перестроений.

Особое внимание следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, школам, детским садам и другим местам, где высока вероятность появления на проезжей части пешеходов.

В настоящее время автоинспекторы обеспечивают безопасность движения на затрудненных участках трассы и оказывают помощь водителям.