МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному морозу

В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному морозу

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В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному морозу

Штормовое предупреждение было объявлено 28 февраля в 19.00.

В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному морозу

По сообщению Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня температура воздуха опустится до -38… -43 градусов, ветер - юго-восточный, 7-12 м/с. Причём столбик термометра может показать и минус 50 градусов.

Управление ГО и ЧС предупреждает жителей Большого Норильска о риске обморожения. Время пребывания на улице лучше сократить.

Фото Денис Кожевников
1 марта в 13:56 550
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