В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному морозу
В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному морозу
Штормовое предупреждение было объявлено 28 февраля в 19.00.
По сообщению Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня температура воздуха опустится до -38… -43 градусов, ветер - юго-восточный, 7-12 м/с. Причём столбик термометра может показать и минус 50 градусов.
Управление ГО и ЧС предупреждает жителей Большого Норильска о риске обморожения. Время пребывания на улице лучше сократить.