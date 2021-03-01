В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному морозу

По сообщению Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня температура воздуха опустится до -38… -43 градусов, ветер - юго-восточный, 7-12 м/с. Причём столбик термометра может показать и минус 50 градусов.

Управление ГО и ЧС предупреждает жителей Большого Норильска о риске обморожения. Время пребывания на улице лучше сократить.