В Норильске состоится первый бизнес-форум

Форум организован Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Он станет открытой площадкой для диалога бизнеса и власти, будет способствовать формированию благоприятной деловой среды, позволит местным предпринимателям получить консультации специалистов и проработать идеи и проектные инициативы для трансформации Норильска.

Откроет мероприятие панельная дискуссия «Бизнес на Таймыре: сложности и возможности». О планах обновления Норильска и реализации проектов городской экономики бизнес-сообществу расскажет глава Норильска Дмитрий Карасев. Он подробно остановится на объектах реновации и их привлекательности для предпринимателей. Стратегические планы развития градообразующего предприятия представит Николай Уткин, старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля». Новые возможности сотрудничества с бизнесом презентует директор департамента соцполитики компании «Норникель» Игорь Сухотин. Ключевым ставкам города – развитию креативных индустрий, арктического туризма и высокотехнологичного предпринимательства – будет посвящено выступление директора Агентства развития Норильска Максима Миронова. С перспективными инвестиционными проектами Таймыра норильских предпринимателей познакомит глава муниципального района Евгений Вершинин.

Деловая программа форума включает выступления бизнесменов, экспертов и общественных деятелей. Так, Анатолий Ващенко, директор холдинга Bellini Group, учредитель школы ресторанного менеджмента, будет вести речь о развитии предпринимательства в условиях ограничений. Вызовам нового времени, а также диалогу с властью и актуальным потребностям предпринимателей посвятит свое выступление общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса при президенте РФ, основатель сети семейных кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова.

Собственными историями взлетов и падений местные и приглашённые предприниматели поделятся со сцены норильской «Маяковки» в формате вдохновляющих кейсов и фейл-шоу. А творческий тренинг, основанный на оркестровых методиках, будет способствовать дополнительному сплочению бизнес-сообщества. Финальным аккордом форума станет спектакль «Игроки».

Модераторы мероприятия - Кирилл Токарев, шеф-редактор, ведущий телеканала РБК, и Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Регистрация на событие открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1863458/ Количество мест ограниченно.

Онлайн-трансляция форума будет вестись на YouTube-канале АРН: https://youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg