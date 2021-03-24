В Норильске создаётся всесезонная акватория по маршруту на плато Путорана

23 марта в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» стартовал социальный проект «Акватория - Норильск». На первом его этапе в 2021-2022 году планируется благоустройство причальной зоны на озере Оль-Гуль: террасирование берега, отсыпка пляжной зоны песком, монтаж входной арки и наполнение созданного всесезонного пространства массовыми мероприятиями.

Оператор проекта - лыжная база «Оль-Гуль» - совместно более чем с 15 партнерами с 2019 года создаёт новую туристско-рекреационную зону, входящую в состав туристско-рекреационного кластера «Арктический» Красноярского края и ведёт активную работу по трансформации учреждения во всесезонный спортивно-туристический комплекс федерального масштаба для увеличения туристского потока в Арктику. «Оль-Гуль» - самая крупная лыжная база в Арктической зоне РФ, она является промежуточной точкой многочисленных туристских маршрутов, в том числе и к жемчужине ЮНЕСКО - плато Путорана.

После завершения первого этапа, летом 2022 года, на озере Оль-Гуль начнутся тренировки профессиональных туристов и спортсменов по сложным водным маршрутам (каякинг), экскурсии по экотропам с целью знакомства с зоной тундры и лесотундры. На территории базы начнёт действовать Всероссийская школа по подготовке спортсменов-сапсёрферов, получена поддержка Федерации спортивного туризма Норильска и спортивно-туристического клуба «АЯН». Зимой здесь организуют катание на упряжках с хаски, экскурсии с инструктором на лыжах, снегоступах, «ватрушках», катание на снегоходе по тундре. Часть услуг предоставят партнёры проекта. Круглый год будет работать этнопарк коренных малочисленных народов Крайнего Севера, желающие смогут принять участие в национальных играх и забавах. Заключено соглашение о сотрудничестве с оленеводческим КФХ Таймыра.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму, администрации Норильска, Норильского городского Совета депутатов, Агентства развития Норильска, координационного совета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики, спортивной федерации функционального многоборья «КРОССФИТ», Объединенной дирекции заповедников Таймыра, фирмы «АПЕКС», Клуба исследователей Таймыра и Таймырского информационного центра.