В Норильске стартовал пилотный проект в рамках реформирования системы общественного транспорта

Пилотный проект стартовал в рамках модернизации городского общественного транспорта, проводимой администрацией города и Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель», напомнила Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по городской среде. «К работе приступили ещё в прошлом году, но в связи с пандемией и снижением пассажиропотока часть мероприятий перенесли на нынешний год. Однако в 2020-м всё же был объявлен конкурс по выбору подрядчика на выполнение научно-исследовательской работы. К настоящему времени удалось замерить объём годового пассажиропотока, сейчас прорабатывается экономическая модель, обсуждается конфигурация новой маршрутной сети. Город будет меняться, и нужно предусмотреть условия для создания комфортных проездов. К нам уже поступили предложения разработчиков о введении дополнительных остановочных пунктов, о переносе и совмещении существующих. Пока все идеи обсуждаются профессиональным сообществом, в дальнейшем мы планируем провести публичные слушания для горожан, получить экспертную оценку и только после этого внедрять предполагаемые новшества», — рассказала она.

На первом этапе эксперимента в нём принимают участие автобусные маршруты 41 и 16а, в транспортном потоке их можно отличить по яркой оклейке. С помощью мобильного приложения «Норильск Транспорт» пользователи смогут получить информацию о расписании общественного транспорта, проследить за местоположением и движением транспортных средств на карте города, получить прогноз о времени прибытия автобусов. В ближайшее время оно станет доступно для скачивания в Google Play и App Store.

В маршрутных автобусах № 41 и № 16а установят оборудование, которое позволит производить оплату банковской картой — через приложение «Норильск Транспорт» или с помощью qr-кода. Кроме того, пассажирам будут доступны уникальные сервисы: привязка проездного билета к банковской карте, отслеживание истории поездок и построение маршрута в мобильном приложении, Social ID ‒ идентификатор льготного проездного на пластиковой карте платёжной системы «Мир».

Виталий Фрейдин, руководитель проектов «Датапакс», убеждён, что бесконтактная оплата проезда посредством валидаторов очень удобна для пассажиров:

«Если вы оплачиваете проезд с помощью смартфона, электронный чек будет приходить в виде смс. Возможность воспользоваться новой услугой у пассажиров не пропадёт из-за перебоев с интернетом, поскольку предусмотрена резервная локальная сеть. С одной карты можно будет заплатить за несколько пассажиров, например при поездках с детьми — достаточно приложить карту к считывающему устройству нужное число раз.

Виталий Гришин, региональный директор «Сбербанка» сообщил приятную новость: в рамках проекта жители Норильска получат скидку в три рубля на проезд в автобусах при расчёте банковской картой:

— Необходимых составляющих только две: карта должна поддерживать бесконтактную оплату, а также быть эмитирована платёжной системой Visa. Ошибочно оплаченную поездку можно будет отменить. Акция продлится до 30 ноября.

Помимо прочего, в автобусах появятся датчики, которые будут учитывать число вошедших и вышедших пассажиров, что позволит изучать пассажиропоток и регулировать количество транспорта на маршруте в разное время. Собранные данные будут аккумулироваться и анализироваться, что позволит эффективно управлять парком общественного транспорта города: корректировать маршруты, формировать удобное расписание, контролировать оплату проезда.

Также автобусы оснастят внешними и внутренними камерами видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров. Голосовое информирование позволит заранее узнавать об остановках, а на видеоэкранах будет транслироваться информационный и развлекательный контент.

«На медиапанелях будет отображаться информация о маршруте, предстоящих остановках, «точках интереса» — близлежащих культурных центрах, магазинах и так далее. Специально для Норильска мы подобрали информацию об истории и особенностях города. В принципе, медиапанели могут использоваться для любого вида информационного контента», - пояснил Виталий Фрейдин.

Виктор Кузнецов, и.о. заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Норильска, отметил, что маршруты 41 и 16а выбраны для эксперимента неслучайно: они наименее загружены, что позволит точнее определить параметры пассажиропотока и выявить отклонения от параметров транзакций: «Кондукторы продолжат работу на маршрутах, но по большей части их задача — разъяснять, как действует новая система и принимать оплату наличными, если у пассажира нет возможности или желания использовать электронную оплату. Они же будут обслуживать и социальные карты, так как валидаторы безналичной оплаты пока не могут считывать их. Но в будущем мы планируем совместить обе услуги в одном терминале. Подчеркну: все льготы на проезд для разных категорий жителей, действовавшие прежде, будут сохранены».

Что же касается «зайцев», которые могут «забыть» приложить карту к валидатору, то этого явления не избежать, считает Виктор Кузнецов, однако контроль оплаты будет вестись. В дальнейшем возможно и проведение профильных рейдов – сотрудники полиции при отказе от оплаты проезда будут выписывать нерадивым пассажирам штраф.

Тест-драйв проекта продлится до 30 ноября. По его итогам будет рассмотрена возможность внедрения комплексной системы для всей транспортной сети города.