В Норильске стартовал сезон ремонтных работ

К ямочному ремонту на дорогах Норильска приступили 23 мая. Кроме того, раньше намеченного срока был запущен асфальтобетонный завод в связи с необходимостью срочного ремонта аварийных участков и исправления огрехов подрядчиков на гарантийных участках. Уже заделали ямы общей площадью — 4200 квадратных метров в Центральном районе, 2200 квадратных метров — на автодороге Норильск — Алыкель.

- В этом году запланирован ямочный ремонт на участках общей площадью 55 тысяч квадратных метров, — рассказал Александр Кондрашов, и. о. начальника «Норильскавтодора». — Сегодня уже отфрезеровано в Центральном районе больше 15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, в Талнахе — 2280, на автодороге Норильск — Алыкель — 3600. Мы возлагаем большие надежды на появление второго асфальтобетонного завода в городе. Сейчас ведутся работы в этом направлении. Рассматриваются новые предложения от производителей мобильных заводов.

В свою очередь, норильчане возлагают большие надежды на завершение ремонтов мостов–долгостроев.

- Ремонт моста на улице Дудинской в районе Талнах ведётся в плановом режиме, отставания от графика нет, — продолжил Александр Кондрашов. — Сегодня уже выполнен монтаж ригеля первой опоры и шкафной стенки. На второй опоре набиваются сваи — уже установлены восемь из 12. Окончание работ по этому контракту назначено на 15 декабря этого года. Что касается моста через реку Наледную, то в настоящее время проектно-сметная документация на его ремонт проходит краевую государственную экспертизу. В связи с рядом замечаний, в том числе о необходимости внесения изменений в проект планировки территории, мы продлевались до 15 июня. Но пока отсутствует распоряжение об утверждении документации по планировке территории, нами было направлено дополнительное письмо с подписью главы Норильска Дмитрия Карасева на продление срока на 30 дней. В настоящее время краевая государственная экспертиза направила наши документы на рассмотрение в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, их должны рассмотреть сегодня. Мы надеемся на положительный результат, тогда заключение сможем получить уже в конце июня. Готовы сразу приступить к закупке материалов, в этом году на это должны потратить 140 миллионов рублей, общая сумма, отражённая в документах, отправленных на экспертизу, — 270 миллионов рублей.

Начался сезонный ремонт и у коммунальных служб.

- Мы приступили к ремонтам в многоквартирных домах, уже утверждены титульные списки по управляющим компаниям, — поделился Андрей Беспалов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. — Отобраны подрядные организации для всех объектов, приступили к завозу стройматериалов, в некоторых домах ремонты уже начались. Надеемся, что за лето и осень, насколько позволит погода, работы будут выполнены.

На этой неделе Дмитрий Карасев лично посетит объекты, чтобы оценить начало больших летних работ.