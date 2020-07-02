В Норильске стартовала «Полевая Академия проектного менеджмента»

Департамент социальной политики компании «Норникель» и фонд гражданских инициатив «Диалог» в совместном проекте «Школа городских компетенций» проводят «Полевую Академию проектного менеджмента». Инициатива реализуется с 2014 года в регионах присутствия компании. Это авторская программа интенсивного обучения школьников практическим аспектам управления социальными проектами. Академия проводится в формате онлайн-регаты «Паруса-2020» со 2 по 15 июля.

Участие в программе принимают школьники и педагоги из Норильска и Дудинки, Мончегорска, Заполярного и Никеля, Читы и Газимуро-Заводского района.

Занятия в Академии проходят в двух форматах. День «Берег» уже стартовал, общая ZOOM-встреча проходила с 10.00 до 11.00 по московскому времени. Также в блоке креативная разминка - презентация учебных материалов, работа проектных групп в ZOOM-кабинетах и выполнение полученных заданий.

День «Гонка» предусматривает самостоятельную работу групп, которые выбирают способы коммуникации для выполнения всех полученных на этот день заданий на платформе iSpringLearn, «VIP-персоны», онлайн-мастер-классы, квизы по различным темам, онлайн-экскурсии «Знакомство с городами ПАО «Норильский никель» и с городами России.

Все участники получают официальный диплом об окончании курса онлайн-Академии проектного менеджмента, подписанных представителями оргкомитета, включая департамент социальной политики «Норникеля» и фонд гражданских инициатив «Диалог».

Команды по итогам рейтинга получают призы.

Для педагогов в рамках проекта пройдёт серия вебинаров по теме «Управление развитием инициатив обучающихся по решению социальных проблем города».