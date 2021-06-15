В Норильске стартовала заявочная кампания на благоустройство дворов в следующем году

Приём заявок начался 15 июня и продлится до 20 июля. Для того чтобы попасть в программу, собственники должны провести собрание, на котором принимается решение о видах работ, проводимых во дворе. Протокол собрания нужно приложить к заявке. Кроме того, собственникам необходимо помнить, что при участии в программе они самостоятельно оплачивают 2% от суммы по минимальному перечню и 20% - по дополнительному. Помимо прочего, в заявке следует указать данные ответственных лиц, которые будут принимать решения при обследовании двора, разработке проекта благоустройства и так далее.

Минимальный перечень работ включает в себя асфальтировку двора и проезда к дому, установку урн, скамеек и энергосберегающих светильников. В дополнительном перечне к этим пунктам добавляется установка детской и спортивной площадок либо организация пешеходных дорожек. Составить дополнительный перечень можно, если во дворе уже выполнены работы по минимальному перечню и оборудование пребывает в удовлетворительном состоянии.

Условия участия в программе предполагают обязательную комплексность благоустройства. То есть приоритет при распределении финансирования получат дворы, где жители проголосуют за проведение других работ при участии управляющей организации. Например, там приведут в порядок фасад дома (цокольную забирку, отмостку), входные группы подъездов (крыльцо, козырьки, двери), установят красивые ограждения.

Более подробно о критериях и условиях участия в программе можно узнать на официальном сайте Норильска в разделе «Жильё и городская среда. Национальные проекты России».

До 21 июня подробную консультацию можно получить в управляющих организациях или в управлении жилищно-коммунального хозяйства в будни с 15 до 17 часов по телефонам: 43-70-40 (доб. 2521) и 43-70-40 (доб. 2525). От каждого двора на 2022 год может быть подана только одна заявка.