В Норильске стартовала заявочная кампания в городские оздоровительные лагеря

Приём документов ведёт управление общего и дошкольного образования администрации города.

Первая смена будет проходить с 1 по 30 июня, вторая — с 4 июля по 1 августа. Для школьников от семи лет будет подготовлена насыщенная программа развлечения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-72-00*3255.

Кроме того, старшеклассников от 14 до 18 лет приглашают на работу в летний период. Школьников предлагают присоединиться в трудовые отряды школьников. Период работы: с 13 июня по 11 августа. Для трудоустройства необходимо обратиться к социальному педагогу школы.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-72-00*3256.