В Норильске стартовали работы по ликвидации несанкционированных свалок
В Норильске стартовали работы по ликвидации несанкционированных свалок
В этом году запланировано очистить от мусора 12 участков. Согласно муниципальному контракту на ликвидацию свалок предусмотрено 74 млн рублей.
Договор с подрядной организацией был подписан 23 мая. С этого момента подрядчик приступил к геодезической разведке, были отмечены точки очистки и согласованы объёмы с заказчиком, которым выступает управление экологии. И уже сегодня начались работы.
Первым был выбран самый большой участок площадью 6 тыс. кв. м. Туда уже зашла техника — два экскаватора и восемь самосвалов. Собранный мусор будет вывозиться на полигон «Стройбытсервис», где, в зависимости от класса, его будут компостировать, перерабатывать или складировать.
«На сегодняшний день сложностей нет. В работе будут задействованы три экипажа, в каждом — четыре газорезчика, которые будут нарезать металл для удобной транспортировки. Это самый трудоёмкий процесс. Остальные работы будут выполнять механизаторы. Чуть позже завезём дополнительные единицы техники для оптимизации процесса», — сообщил руководитель подрядной организации Андрей Муруев.
Точные объёмы мусора он пока не называет, так как при геодезической разведке были рассчитаны только открытые объёмы, а нужно учитывать и скрытые. Все эти моменты в ходе работы будут обсуждаться с заказчиком. Окончательным результатом должна стать очистка территорий до нулевого цикла.
В этом году в планах очистка следующих территорий:
– ул. Заводская;
– район станции Голиково;
– ул. Октябрьская, 19е;
– район зданий на Вальковском шоссе, 8ж, 10ж, 10к;
– ул. Энергетическая, 20;
– ул. Сортировочная станция;
– станция «Норильск-сортировочная»;
– ул. Пригородная, 12;
– территория частных гаражей в районе станции Голиково;
– район Зуб-горы;
– район здания на Вальковском шоссе, 8 стр. 9;
– ул. Заводская, 34б.
Срок окончания работ — 31 сентября.
В следующем году подрядчик планирует очистить 18 несанкционированных свалок.