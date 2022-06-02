В Норильске стартовали работы по ликвидации несанкционированных свалок

Договор с подрядной организацией был подписан 23 мая. С этого момента подрядчик приступил к геодезической разведке, были отмечены точки очистки и согласованы объёмы с заказчиком, которым выступает управление экологии. И уже сегодня начались работы.

Первым был выбран самый большой участок площадью 6 тыс. кв. м. Туда уже зашла техника — два экскаватора и восемь самосвалов. Собранный мусор будет вывозиться на полигон «Стройбытсервис», где, в зависимости от класса, его будут компостировать, перерабатывать или складировать.

«На сегодняшний день сложностей нет. В работе будут задействованы три экипажа, в каждом — четыре газорезчика, которые будут нарезать металл для удобной транспортировки. Это самый трудоёмкий процесс. Остальные работы будут выполнять механизаторы. Чуть позже завезём дополнительные единицы техники для оптимизации процесса», — сообщил руководитель подрядной организации Андрей Муруев.

Точные объёмы мусора он пока не называет, так как при геодезической разведке были рассчитаны только открытые объёмы, а нужно учитывать и скрытые. Все эти моменты в ходе работы будут обсуждаться с заказчиком. Окончательным результатом должна стать очистка территорий до нулевого цикла.

В этом году в планах очистка следующих территорий:

– ул. Заводская;

– район станции Голиково;

– ул. Октябрьская, 19е;

– район зданий на Вальковском шоссе, 8ж, 10ж, 10к;

– ул. Энергетическая, 20;

– ул. Сортировочная станция;

– станция «Норильск-сортировочная»;

– ул. Пригородная, 12;

– территория частных гаражей в районе станции Голиково;

– район Зуб-горы;

– район здания на Вальковском шоссе, 8 стр. 9;

– ул. Заводская, 34б.

Срок окончания работ — 31 сентября.

В следующем году подрядчик планирует очистить 18 несанкционированных свалок.