В Норильске стартовало голосование в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В 2022 году в Норильске планируется оформить две территории: в районе ул. Комсомольской, 9 (2 521 кв. м); в Кайеркане на ул. Первомайской № 12, 14 и 16 (6 500 кв. м) пройдёт второй этап работ. Первый планируется выполнить летом 2021-го. Помимо этого, в бюллетене горожане могут отметить и любой другой участок, который, по их мнению, необходимо обустроить. На основе этих пожеланий будут формироваться списки работ будущих лет.

- Ещё в 2017 году, перед формированием муниципальной программы, мы определили все общественные территории города. Их около 20. На протяжении трёх лет благоустроили семь. В следующем году их станет уже 10, в 2022-ом – 12. Так что мы работаем планомерно, стараясь выбирать места так, чтобы обустройство шло по городу равномерно, в разных районах и микрорайонах. Поясню для жителей Талнаха: в 2022 году их района в заявке нет, потому что в нём все территории, кроме одной, благоустроены. Эту единственную обновим предстоящим летом, - пояснил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска.

Для выбора конкретных территорий на 2022 год учитывались мнения горожан по итогам заседаний общественных комиссий, урбан-форума, опросов. Но некоторые предложенные ими участки не могут облагораживаться по этой программе, поскольку являются придомовыми, а не общественными.

Голосование продлится с 15 декабря 2020 по 19 февраля 2021 года, за это время своё мнение должны оставить не менее 15 000 человек. Урны для голосования выставят в местах массового пребывания жителей – в «Арене», «Родине», «Арктике», КДЦ им. Высоцкого, «Юбилейном» и других, а также в Талнахском и Кайерканском территориальных управлениях администрации города, управлении городского хозяйства, управлении ЖКХ, Молодёжном центре и культурно-оздоровительном центре «Талнах».

Традиционно в работе помогут волонтёры. В УЖКХ напомнили, что голосование пройдёт с соблюдением всех превентивных эпидемиологических мер. Но в этом году как никогда актуальным будет голосование на сайте города norilsk-city.ru. Практику его использования впервые ввели ещё в прошлом году. При заполнении анкет, отметил Анвар Низамутдинов, необходимо указывать только ФИО и адрес проживания респондента.

И ещё одна важная деталь:

- Необходимо будет поставить подпись на бланке, без чего автоматически считается, что человек не дал согласие на обработку своих персональных данных и бланк недействителен, потому просьба заполнять внимательно.

Напомним, голосование по выбору территорий для благоустройства в 2021-м прошло год назад. Столь раннее принятие решения позволяет подготовиться к реализации проекта, раньше оформить документы и выбрать подрядчиков, отметили в УЖКХ. По итогам этого рейтингового голосования определено, что будущим летом преобразятся три территории: в Центральном районе – около ул. Талнахской, 48; в Талнахе — в районе домов № 22–28 на ул. Енисейской; в Кайеркане — в районе домов № 12, 14 и 16 на ул. Первомайской.

В районе дома № 48 на Талнахской планируется демонтировать существующую спортплощадку, озеленить территорию, оформить беговые дорожки, установить новое игровое и спортивное оборудование, металлическое ограждение, скамейки и урны.

В Кайеркане на площадке за спортивной школой № 5 уложат травмобезопасное покрытие, оборудуют футбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, установят детские игровые комплексы, лавочки и урны.

В Талнахе на ул. Енисейской, 22–28, демонтируют мусоросборник, спланируют территорию, обустроят газон и монолитные железобетонные поребрики со встроенными скамейками, заасфальтируют пешеходные дорожки. Здесь также планируется установить лавочки, урны и арт–объекты.

Норильск уже получил деньги на реализацию всех проектов, контракты разработаны, вскоре их разместят на электронных площадках для выбора подрядчика. Ожидается, что работы продлятся с мая по сентябрь 2021 года.