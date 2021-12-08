В Норильске стартует пятый этап «Декады дорожной безопасности детей»
В Норильске стартует пятый этап «Декады дорожной безопасности детей»
Ежегодно в Красноярском крае в несколько этапов проводится профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В период с 13 по 22 декабря, в преддверии зимних каникул, стартует пятый этап декады.
Сотрудники ГИБДД Норильска совместно с педагогами образовательных организаций проведут с детьми и их родителями беседы на тему безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделено движению транспорта вблизи образовательных, дошкольных и развлекательных учреждений, а также детских площадок.
Кроме того инспекторы ДПС проведут такие оперативно-профилактические мероприятия и акции, как «Детское удерживающее устройство», «Безопасная горка», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД» и «Наших видно».
А помогут полицейским в проведении мероприятия активисты из числа юных инспекторов движения, родительские патрули и представители общественных организаций.