В Норильске стартуют курсы обучения работе с экзоскелетами

Начальник отдела профессиональной подготовки дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Норильский никель» Елена Горшкова сообщила, что предварительная численность слушателей - 21 человек. Это работники предприятий Заполярной строительной компании, «Норильскгазпрома», «Норильскникельремонта», Медного завода, рудника «Октябрьский» и др. Стоимость курса составляет около 5000 рублей.

Учебная программа была разработана ведущим консультантом Цифровой лаборатории «Норникеля» Владиславом Давыдовым и сотрудником «Норильскникельремонта» Виктором Диконенко - идейным вдохновителем и самым опытным оператором экзоскелетов на сегодняшний день.

Слушателям курса предстоит освоить безопасное применение экзоскелетов на производстве в различных ситуациях. Теоретическая часть обучения составит 26 часов, практическая - 16. Изучаться будут следующие дисциплины: «Практическое ознакомление с общим устройством и принципом работы применяемого промышленного экзоскелетного комплекса», «Правила хранения и транспортировки промышленных экзоскелетных комплексов, порядок их проверки перед началом работ», «Регулировка конструкции, настройка размеров, манжет» и т. д.

Разработанные «Норникелем» промышленные экзоскелеты способны переносить на себя до 90% веса груза. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными манжетами. Экзоскелет снимает нагрузку с поясничного отдела при подъёме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя. Их применение позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда на производстве, повысить производственную эффективность.