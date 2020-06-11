​В Норильске суд вынес приговор жителю Красноярского края за сбыт наркотиков

Три года в исправительной колонии общего режима проведёт 32-летний житель Норильска, задержанный сотрудниками Таймырского линейного отдела МВД России за незаконный сбыт растительных наркотиков.

Транспортные полицейские установили, что ранее судимый за кражу мужчина постоянно приобретает наркотические средства для личного употребления и с целью сбыта на территории региона. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств). Собранные полицейскими следователями доказательства Норильский городской суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Учитывая рецидив преступлений, осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России установили личность жителя Норильска, который организовал культивирование конопли за полярным кругом и у которого осуждённый покупал марихуану. Уголовное дело в отношении него в настоящее время также рассматривает суд.