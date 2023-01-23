В Норильске тестируют новые технологии в области строительства

Для цифрового контроля строительно-монтажных работ рабочие используют технологию лазерного сканирования. Она позволяет в автоматическом режиме выявлять отклонения строящегося объекта от исходной 3D-модели. Сама технология мониторинга работает с облаком точек и встроенными в него 360-панорамами — их получают с помощью наземных LiDAR-сканеров. Получаемая аналитика используется в качестве дополнительного инструмента контроля строительно-монтажных работ.

«Мы используем высокоточный сканер, который работает по технологии LiDAR. Лазерные лучи через систему внутренних зеркал попадают на поверхность реальных объектов в поле зрения сканера. Для каждой точки на поверхности, куда дотянулся луч, записываются координаты по трём осям, реальный цвет и интенсивность. За одну секунду сканер производит от 100 тысяч измерений. Всего на съёмку строительной площадки уходит один день», — рассказал главный менеджер по направлению «Технологии в строительстве и промышленном производстве» департамента инновационного развития ООО «Норникель Спутник» Сергей Колесников.

«Облако точек» далее привязывается к геодезическим координатам строительной площадки. После к работе приступает искусственный интеллект: алгоритмы машинного обучения очищают облако точек от шумов и посторонних предметов на площадке, сопоставляют его с исходной 3D-моделью объекта и отражают с помощью цветовой кодировки, какие элементы построены или не построены. А также какие геометрические отклонения есть по факту у уже построенных элементов.

По итогам анализа формируется отчёт по ключевым отклонениям, который используется для обсуждения статуса проекта, анализа качества работ стройконтролем и приёмки работ подрядчика заказчиком.

По словам Сергея Колесникова, в прошлом году технология была протестирована на строительстве храмового комплекса в Талнахе, где хорошо себя зарекомендовала. Сейчас она используется на строительстве двух жилых девятиэтажных домов, которые возводятся совместно компанией и администрацией Норильска.

Впоследствии эти перспективные технологии планируется использовать на промышленных проектах «Норникеля», а также предложить их российскому рынку.