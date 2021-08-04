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В Норильске установили три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Норильске установили три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

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В Норильске установили три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

На 17-м, 20-м километре автодороги Норильск-Алыкель, а также в районе Ленинского проспекта, 42, случается много аварий. Поэтому оборудование установили именно на этих участках.

В Норильске установили три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

Новые комплексы смогут фиксировать самые распространённые нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам на переходах и другие. Планируется, что благодаря фото- и видеосъёмке дорожно-транспортные происшествия здесь будут сведены к минимуму, а то и вовсе прекратятся.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
4 августа в 09:34 600
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