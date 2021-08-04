В Норильске установили три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

Новые комплексы смогут фиксировать самые распространённые нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам на переходах и другие. Планируется, что благодаря фото- и видеосъёмке дорожно-транспортные происшествия здесь будут сведены к минимуму, а то и вовсе прекратятся.