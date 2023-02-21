В Норильске утвердили предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам

В документе говорится, что с 1 марта предельный тариф на проезд в пределах Центрального района, Талнаха и Кайеркана составит 38 рублей за одну поездку с одним местом багажа. Из Центрального в другие районы — 58 рублей.

Перевозки по регулируемым тарифам на территории Большого Норильска осуществляет МУП «НПОПАТ». Тарифы на перевозку пассажиров и багажа муниципального транспортного предприятия регулируются постановлением городской администрации. Информацию о внесении изменений в постановление и дате начала перевозок по новым тарифам норильчанам сообщат дополнительно.