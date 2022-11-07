В Норильске в рамках проекта «Чистый Норильск» работает цех переработки металлолома

Проект «Чистый Норильск» стартовал весной 2021 года. Для его реализации закуплено спецоборудование на сумму свыше 3,4 млрд рублей. В Заполярном филиале «Норникеля» было образовано предприятие по благоустройству территории, а теперь — и участок по переработке лома черного металла на базе предприятия «Единое складское хозяйство». Цех укомплектован современной техникой, в штате состоят 110 человек. Его запуск — часть обширной программы «Норникеля» по очистке и благоустройству промышленной зоны Норильска, рассчитанной на десять лет. Затраты на её воплощение составят порядка 40 млрд рублей. Весь металлолом, который собирается в процессе демонтажа зданий, очистки территорий, привозится на территорию цеха, где в круглосуточном режиме идёт его переработка.

«Введение в строй данного участка — одна из важных составляющих по приведению территорий Крайнего Севера в порядок. Это позволит более эффективно проводить благоустройство территорий, что положительно сказывается на экологической повестке, которая стоит перед компанией. Переработанный лом вывозится на материк, где реализуется в целях дальнейшего использования», — рассказал о роли нового предприятия в реализации проекта «Чистый Норильск» начальник ПЕСХ Алексей Русанов.

Главная особенность участка — его оборудование. К услугам специалистов 18–метровые пресс–ножницы. Это целый комплекс, включающий в себя пресс–камеру и кабину управления, оснащенную по последнему слову техники. Оборудование, как кухонный комбайн, с легкостью перемалывает даже 20–футовые контейнеры. За один час ножницы способны переработать до 20 тонн металлолома. Модель аппарата адаптирована к условиям Крайнего Севера. Имеется подогрев масла на зимний период, что позволяет агрегату работать при температуре до –35 оC. На летний период предусмотрена система кондиционирования.

Ещё одна новинка цеха — гидравлические ножницы. Ими управляют с экскаватора — оборудование устанавливается на стрелу машины. Ножницы работают с более тонким металлом, они могут перекусить трубу, балку или рельсу диаметром до метра. Общие затраты компании на закупку обеих единиц техники составили порядка 160 млн рублей.

«На сегодняшний день уже переработано порядка 40 тысяч тонн лома. Ежедневно завозится ещё около 500 тонн», — рассказал начальник цеха переработки металлолома и возвратных материально–технических ресурсов ПЕСХ Алексей Гагарин.

Справляться с такими объёмами сотрудникам цеха помогают и другие современные агрегаты: четыре крана–перегружателя и экскаватор. Велика роль газорезчиков, которые занимаются нарезкой толстостенного металлолома. Цех работает под открытым небом в круглосуточном режиме. Впереди у нового оборудования испытание норильскими морозами. Ну а работы хватит на десятилетие вперед. По программе «Чистый Норильск» в эти сроки планируется ликвидировать около 500 заброшенных зданий и сооружений, убрать 2 млн тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома. С начала этого года уже демонтирован 81 объект и собрано почти 6 тысяч тонн металлолома. Работы по очистке территории промышленной зоны Норильска продолжаются.