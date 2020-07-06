МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске в связи с ремонтом коллектора закроют часть дороги

В Норильске в связи с ремонтом коллектора закроют часть дороги

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В Норильске в связи с ремонтом коллектора закроют часть дороги

В Норильске в связи с ремонтом коллектора закроют часть дороги

С 7 июля для движения транспортных средств перекроют участок, расположенный между перекрёстками Б. Хмельницкого – 50 лет Октября и Б. Хмельницкого – Севастопольская.

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом коллектора, сообщает пресс-служба администрации Норильска.

Фото из открытых источников
6 июля в 17:07 460
летние ремонты
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