В Норильске в связи с ремонтом коллектора закроют часть дороги

С 7 июля для движения транспортных средств перекроют участок, расположенный между перекрёстками Б. Хмельницкого – 50 лет Октября и Б. Хмельницкого – Севастопольская.

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом коллектора, сообщает пресс-служба администрации Норильска.