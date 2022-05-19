В Норильске ведётся очистка улиц от мусора и противогололёдного материала

«Основная работа ведётся в ночное время, когда движение на дорогах не столь интенсивное. Очистку выполняют две подрядные организации — «Илан-Норильск» и УАДиС. Ежедневно в уборке задействовано до 30 единиц специализированной дорожной техники. Параллельно применяется ручной труд — на уборку мусора с газонов, тротуаров и проезжих частей выходят до 60 человек», — рассказал и. о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Андрей Шрайнер.

В приоритетном порядке выполняется уборка центральных улиц и территорий на въезде в город.

В ближайшее время на улицах появится ещё около 20 единиц техники.