В Норильске ведётся разносторонняя работа по укреплению межнациональных отношений

С начала года работа с национально-культурными организациями, которых на территории насчитывается 17, была проведена немалая.

Заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов рассказал об основных мерах поддержки, оказываемых данным организациям.

«Весомым вкладом в развитие национально-культурной жизни города можно назвать информационную поддержку. Это своего рода окно, которое открывает участникам социально ориентированных некоммерческих организаций перспективы участия в различных проектах как муниципального, так и краевого уровней. За указанный период было проведено 167 консультаций по различным вопросам и более 600 консультаций по составлению документов, что позволяет национально-культурным объединениям более качественно подходить к реализации своих идей.

Не менее важна имущественная поддержка. До появления национально-культурного центра по поручению главы города мы предоставляем участникам объединений те объекты инфраструктуры, которыми располагаем на сегодняшний день: молодёжные центры, библиотеки, образовательные учреждения (в зависимости от типа мероприятия).

И наконец, немаловажная поддержка — финансовая. Она заключается в предоставлении грантов для реализации социальных проектов. Если раньше победитель конкурса мог получить 200 тысяч рублей на воплощение своих идей, то сейчас сумма выросла до 500 тысяч. Кроме того, управление по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города даёт норильским организациям возможность получать меры краевой поддержки. Например, ежегодно из регионального бюджета им выделяется 200 тысяч рублей на проведение национально-культурных мероприятий, таких как «Заполярный Навруз» и «Заполярное единство» в рамках государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края», — отметил Владимир Баринов.

В подтверждение его слов председатель местной общественной организации национально-культурной автономии кыргызов «Эне-Сай» (Енисей) Бумайра Мурзаева рассказала о том, что на грантовые 500 тысяч рублей планируется провести межнациональное мероприятие «Юрта дружбы». А представитель Норильской местной культурно-патриотической общественной организации «СОЛНЦЕ» Игорь Тепляков поведал о проведении фестиваля «Куркума» — победителя городского конкурса социальных проектов 2022 года. Лидеры организаций поблагодарили Дмитрия Карасева и администрацию Норильска за оказанную поддержку.

В целом, взаимодействие национально-культурных организаций с администрацией города, правоохранительными органами и другими ведомствами, влияющими на поддержание благоприятной межэтнической обстановки на территории Норильска, достаточно плотное. Совместные профилактические мероприятия этому способствуют. Дмитрий Карасев поручил коллегам продолжать работу в выбранном направлении, делая акцент на безопасности и гармонизации взаимоотношений между представителями разных народов, живущих в Норильске, как и полагается в многонациональном городе.

Особое внимание на встрече уделили вопросам обеспечения безопасности. В Норильске будет усилена работа по расширению народной добровольческой дружины. По словам Дмитрия Карасева, необходимо комплексно подходить к обеспечению правопорядка на улицах города.

«Данную тему я на днях обсуждал на региональном уровне. Речь шла о взаимодействии с краем в плане усиления мер поддержания безопасности. Также считаю, что сейчас нам нужно наполнять народные добровольческие дружины людьми и необходимым инвентарём, привлекать к сотрудничеству неравнодушных и заинтересованных граждан для активной работы. В народной дружине состоят представители казачьего сообщества. Возможно, к ним присоединятся участники других национально-культурных объединений города и все заинтересованные лица», — сказал Дмитрий Карасев.