В Норильске ведут регулярную работу по благоустройству воинских захоронений

На городском кладбище в районе станции Голиково в этом году было благоустроено захоронение рядового, погибшего при исполнении воинского долга Константина Артемьева, погибшего в Чечне. Всего на территории НПР таких захоронений два. Могила второго военослужащего не нуждается в благоустройстве, поскольку за ней ухаживают родственники. Тем не менее мониторинг состояния мест погребения ведется ежегодно.

Благоустройство ведется в рамках федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества. В неё входит весь спектр необходимых работ. Например, на месте захоронения рядового Артемьева заменена старая оградка, отсыпана щебнем, замена постамента памятника и самой памятной плиты с гравировкой и фотографией. При этом при выполнении работ не требуется эксгумация. Всего работы обошлись примерно в 100 тысяч рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.

- Не предугадаешь, на сколько хватит выполненных работ. Мы будем смотреть по факту, - рассказывает начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Головня. - Всё чаще происходят подвижки грунтов. Ситуация будет отслеживаться и по мере необходимости выполняться работы.