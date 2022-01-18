В Норильске ведутся активные работы по очистке территорий от снега

Механизированная уборка ведётся на площади 191 000 м² (74 территории), её стоимость — свыше 18 млн рублей. Ручная — осуществляется более чем на 30 объектах благоустройства, общая площадь которых — свыше 7000 м². Стоимость этой услуги — 4,7 млн рублей. В рамках контракта подрядчик должен вручную очищать ряд территорий, например, Бульвар Влюблённых, площадь Памяти Героев, памятник металлургам на Гвардейской площади, четыре виадука, восемь переходных лестниц.

Сегодня у подрядчика занято четыре погрузчика и восемь КАМАЗов, очистка территорий проводится ранним утром и завершается к 8-10 часам. Если на улице снегопад, уборка может начаться и ночью. В УЖКХ также отмечают, что в тех случаях, когда пурга или снегопад продолжаются после утренней уборки, подрядчик должен вновь очистить снег с подконтрольных территорий в течение шести часов с момента их окончания.

– Конечно, не всегда есть возможность уложиться в эти сроки, но подрядчики стараются. Если у горожан есть вопросы по очистке участков неразграниченной собственности или общественных территорий, они могут адресовать их в отдел оперативного контроля по телефону 43-70-57 (круглосуточно), — заключил Владимир Царёв.