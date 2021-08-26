В Норильске внедрят автоматизированную систему геотехнического мониторинга

Тестовые испытания проходили на аварийных хранилищах топлива теплоэлектроцентралей НТЭК. Новая разработка позволит обеспечить постоянное автоматизированное наблюдение за температурой многолетнемёрзлых грунтов оснований и деформационным поведением фундаментов. Благодаря этому можно будет своевременно выявлять потенциально опасные дефекты и отклонения, способные привести к повреждению зданий и сооружений или их отдельных элементов.

В проект «Норникель» инвестировал 50,5 млн рублей. Испытания прошли на 11 объектах хранения дизельного топлива - восьми резервуарах и трёх насосных станциях - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Во время испытаний было установлено около 40 термокос в ранее пробуренных скважинах. С помощью них в режиме онлайн можно отслеживать температуру грунта у основания строений. Также были установлены сейсмодатчики для контроля продольных и поперечных колебаний строительных конструкций объекта. Помимо прочего, система позволит отслеживать температурно-влажностный режим в технических подпольях.

Вся информация с датчиков поступает в локальный центр сбора информации. Отслеживание всех показателей проходит в режиме реального времени. В дальнейшем программа будет интегрирована в общий комплекс сбора и анализа параметров состояния всех объектов под названием «информационно-диагностическая система безопасности».

А пока мониторинг проходит в ручном режиме. С внедрением новой разработки временные затраты существенно сократятся, службы смогут оперативно реагировать на потенциально опасные изменения.

Установка новых датчиков идёт и в Дудинке. Кроме того, до конца года на 150 объектах компании установят системы мониторинга температурного состояния грунтов оснований, температурно-влажностного режима технических подполий и деформационного поведения конструкций фундаментов. Также продолжится спутниковый мониторинг, который позволяет определить смещения и деформации зданий.

Исследованием вечномёрзлых пород на застроенных территориях также занимаются Норильский государственный индустриальный институт и Сибирское отделение Российской академии наук. К примеру, в НГИИ для этого специально создана мерзлотная лаборатория.

«По данным учёных, грунтовые основания объектов в процессе их эксплуатации в случае повышения температуры могут существенно изменить изначальные свойства: может произойти снижение несущей способности, которое в свою очередь увеличивает вероятность аварийных ситуаций. Поэтому внедрение автоматизированной системы геотехнического мониторинга для нас очень важно. Она позволит минимизировать риски аварийных ситуаций, соблюдать экологическую безопасность и обеспечивать надёжность работы на объектах компании», - прокомментировал первый заместитель генерального директора НТЭК Дмитрий Литвинов.