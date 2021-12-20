В Норильске вновь смертельное ДТП

В минувшую субботу в 13.00 на 1-м км автодороги Юго-Западная объездная 35-летний водитель грузового автомобиля МАN, двигаясь со стороны улицы Нансена, выехал на встречную полосу (по предварительным данным, пытаясь совершить обгон), где столкнулся с автомобилем марки ВАЗ.

Как сообщили в ОГИБДД по Норильску, в результате происшествия 41-летний водитель «легковушки» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой. Водитель большегруза не пострадал, состояние опьянения не установлено.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.