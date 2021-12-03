В Норильске возбуждено уголовное дело о загрязнении земли, причинившем вред на 270 млн рублей

Местная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства, в ходе которой выяснилось, что, вопреки требованиям закона, на муниципальном земельном участке площадью более 7,5 га в районе Кайеркан осуществляется несанкционированное складирование отходов (бытовой и строительный мусор, металлические конструкции и агрегаты производственного значения). По итогам исследования отобранных проб почвы выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по металлам в 1,1–12 раз. Размер причинённого почве ущерба оценивается в 270 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Кроме того, по требованию прокурора муниципалитет включил указанный объект в реестр несанкционированных свалок, ликвидация которых должна проводиться при участии землепользователей.