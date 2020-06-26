В Норильске возбуждены уголовные дела по факту фиктивной регистрации

Прокуратура Норильска провела проверку исполнения требований законодательства при регистрации граждан РФ по месту жительства и месту пребывания.

Сотрудники прокуратуры установили, что житель Норильска в феврале этого года в принадлежащей ему квартире зарегистрировал по месту пребывания иностранного гражданина. Последний в указанной квартире никогда не проживал и даже не планировал.

Если на основании заведомо недостоверных сведений или документов гражданин прописался в квартире без намерения проживать, а собственник и не планировал предоставлять ему жилплощадь, то они оба нарушили закон по ст. 322 ч. 2 УК РФ.

Прокуратура направила материалы в полицию для возбуждения уголовных дел. Максимальная санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.