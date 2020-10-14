В Норильске возьмут под контроль арктическую зону

В Норильске Росприроднадзор создал новую лабораторию, которая предназначена для работы с природопользователями арктической зоны.

- У нас создан отдел в Норильске из 15 человек, пятью он уже укомплектован, они приступили к работе. В лабораторию закуплены 63 единицы оборудования, планируется еще 62. Соответственно, наша дислокация в арктической зоне, как территориального органа федерального органа исполнительной власти Росприроднадзора, усиливается, - поделился Виталий Нетребко, исполняющий обязанности Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора.

В следующем году в схему исследования Росприроднадзора попадёт 78 объектов в арктической зоне. Помимо этого, специалисты ведут активное сотрудничество с крупными природопользователями и прокуратурой региона.