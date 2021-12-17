Google, Microsoft, Yandex: в городе впервые прошел IT-Weekend с участием экспертов из всемирно известных компаний

IT-Cube появился в городе год назад благодаря нацпроекту «Образование» и свой первый день рождения решил отметить масштабным познавательным праздником.

Тема первого IT-Weekend|Norilsk 2k21 была обозначена как «Технологии «умного дома», персональные помощники». Спикерами этого блока стали федеральные эксперты: представитель SberDevices Мария Тихонова выступила с докладом «NLP в виртуальных ассистентах», топ-менеджер одного из крупнейших операторов связи Валерий Кущ рассказал про связь и экосистемы цифровых сервисов», разработчик и автор популярного TG-канала Obenjiro Notes Алексей Охрименко помог участникам разобраться в технологиях голосового взаимодействия с сайтами.

Вторая часть мероприятия была посвящена представлению нового сообщества GDG (Google Developer Groups). Подобные инициативные группы неравнодушных разработчиков и ИТ-специалистов появляются по всей России. Теперь такое объединение появилось и в Норильске. Его лидером стал директор «IT-Куб. Норильск» Евгений Герасименко. Сообщество будет проводить регулярные конференции, хакатоны, мастер-классы и работать над созданием совместных проектов, обмениваться багажом знаний и опыта со всеми, кто решит присоединиться. Новых коллег поддержали эксперты из других регионов России, Беларуси и Норвегии. У участников фестиваля была возможность услышать ряд интересных выступлений. Представитель «Google Россия» Екатерина Винниченко рассказала про сообщества Google Developer Groups и пользу от них. Автор Android Broadcast Кирилл Розов выступил с докладом «Google ML Kit - ML на раз-два», обладатель награды Microsoft MVP в технологиях разработки Максим Сальников разобрал тему нативных веб-приложений.

Участниками мероприятия стали норильские IT-специалисты и преподаватели, учащиеся старшей школы и студенты, а также представители различных городских организаций. В перерывах между лекциями участники могли отдохнуть в VR-зоне со спортивными игрушками и зоне с компьютерными ретроиграми, поиграть в настольные игры. Также все желающие могли присоединиться к офлайн-гостям на YouTube-канале: посмотреть выступления спикеров и задать им свои вопросы.

В планах организаторов сделать фестиваль IT-Weekend регулярным и проводить его каждые два месяца, расширяя географию участников и спикеров. Подробнее узнать о программе и посмотреть выступления экспертов можно на официальном сайте

http://events.itcube.io/itweekend