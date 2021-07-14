В Норильске вводится особый противопожарный режим

На период действия режима в городе устанавливаются дополнительные меры безопасности:

- ограничение выездов на природу, кроме случаев, когда выезды связаны с трудовой деятельностью;

- проведение своевременной уборки сухой растительности и мусора;

- запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Как правило большинство возгораний происходит по вине человека. Поэтому важно помнить элементарные правила:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;

- при обнаружении пожаров незамедлительно обращаться в противопожарную службу;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.