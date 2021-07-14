В Норильске вводится особый противопожарный режим
В Норильске вводится особый противопожарный режим
По решению правительства Красноярского края с 15 июля вводится особый противопожарный режим в связи с повышением пожарной опасности из-за наступления неблагоприятных климатических условий.
На период действия режима в городе устанавливаются дополнительные меры безопасности:
- ограничение выездов на природу, кроме случаев, когда выезды связаны с трудовой деятельностью;
- проведение своевременной уборки сухой растительности и мусора;
- запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.
Как правило большинство возгораний происходит по вине человека. Поэтому важно помнить элементарные правила:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;
- при обнаружении пожаров незамедлительно обращаться в противопожарную службу;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.