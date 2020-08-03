В Норильске выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
В Норильске выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
В минувшую субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на объездной автодороге района Талнах. В результате ДТП погибла 35-летняя велосипедистка. По предварительным данным она выезжала со второстепенной дороги на главную, не убедившись в безопасности манёвра. Невнимательность женщины привела к столкновению с автомобилем СанЙонг, который двигался по главной полосе.
В результате чего велосипедистка получила травмы несовместимые с жизнью. Водитель автомобиля не пострадал.
На данный момент проводится проверка.
За минувшие выходные на дорогах Норильска произошло 8 ДТП, в которых один человек погиб и еще один получил незначительные ушибы.
Госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендуют строго соблюдать ПДД.