В Норильске выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

В минувшую субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на объездной автодороге района Талнах. В результате ДТП погибла 35-летняя велосипедистка. По предварительным данным она выезжала со второстепенной дороги на главную, не убедившись в безопасности манёвра. Невнимательность женщины привела к столкновению с автомобилем СанЙонг, который двигался по главной полосе.

В результате чего велосипедистка получила травмы несовместимые с жизнью. Водитель автомобиля не пострадал.

На данный момент проводится проверка.

За минувшие выходные на дорогах Норильска произошло 8 ДТП, в которых один человек погиб и еще один получил незначительные ушибы.

Госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендуют строго соблюдать ПДД.