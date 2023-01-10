В Норильске выросла плата за проезд в автобусе

В городской администрации напоминают, что согласно федеральному законодательству муниципальные маршруты регулярных перевозок разделены на:

- маршруты с регулируемыми тарифами – регулярные перевозки, осуществляются с применением тарифов, установленных правительством Красноярского края;

- маршруты с нерегулируемыми тарифами – регулярные перевозки, на которых действуют тарифы, установленные непосредственно юридическими лицами, осуществляющими пассажирские перевозки по данным маршрутам.

Повышение стоимости за проезд коснётся маршруты с нерегулируемыми тарифами. Так с сегодняшнего дня на маршрутах 7А и 7Б она составит 40 рублей.

А с 16 января повышение стоимости за проезд затронет муниципальные маршруты 27К и 30К.