МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске за последние сутки коронавирус подтвердился у 19 горожан

В Норильске за последние сутки коронавирус подтвердился у 19 горожан

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В Норильске за последние сутки коронавирус подтвердился у 19 горожан

Всего за время пандемии в городе зарегистрировано 7158 случаев.

В Норильске за последние сутки коронавирус подтвердился у 19 горожан

В крае по данным на 14.00 22 ноября выявлено 146 966 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, в том числе 702 заболевших — за сутки.

Под надзором медиков на дому остаются 55 413 контактных лица, в том числе 4 386 человек добавились за последние сутки. 4 213 граждан сняты с медицинского наблюдения в течение последних 24 часов.

Фото Ирина Яринская
22 ноября в 17:30 510
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