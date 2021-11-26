МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске за последние сутки подтверждён 31 случай заболевания коронавирусом

В Норильске за последние сутки подтверждён 31 случай заболевания коронавирусом

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В Норильске за последние сутки подтверждён 31 случай заболевания коронавирусом

В Норильске за последние сутки подтверждён 31 случай заболевания коронавирусом

Всего в городе с начала пандемии отмечено 7 322 случая, согласно данным краевого управления Роспотребнадзора.

В регионе по данным на 14.00 26 ноября зарегистрировано 149 800 заболевших COVID-19, в том числе 711 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей на дому находятся 55 682 контактных лица, прирост за 24 часа — 4 396 наблюдаемых. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4 399 человека.

Фото Ирина Яринская
26 ноября в 17:00 250
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