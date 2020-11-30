В Норильске за выходные 89 человек заболели COVID-19

За выходные в городе наблюдался высокий прирост заболевших коронавирусом — 89 заболевших за два дня. За текущие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания.

В Красноярском крае также наблюдается высокий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сегодня зафиксировано 334 случая. Лидером по региону по-прежнему остаётся Красноярск — 73 человека за сутки, потом — Ачинск (19) и Норильск (18).

В России за последние сутки заболели 26 338 человек.