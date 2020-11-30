МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске за выходные 89 человек заболели COVID-19

В Норильске за выходные 89 человек заболели COVID-19

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В Норильске за выходные 89 человек заболели COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в субботу зарегистрировано 38 случаев заражения, а в воскресенье — 51.

В Норильске за выходные 89 человек заболели COVID-19

За выходные в городе наблюдался высокий прирост заболевших коронавирусом — 89 заболевших за два дня. За текущие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания.

В Красноярском крае также наблюдается высокий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сегодня зафиксировано 334 случая. Лидером по региону по-прежнему остаётся Красноярск — 73 человека за сутки, потом — Ачинск (19) и Норильск (18).

В России за последние сутки заболели 26 338 человек.

30 ноября в 17:20 560
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