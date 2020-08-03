В Норильске задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о планируемом взрыве

В минувшие дни в дежурную группу поступил вызов от неизвестного мужчины, сообщившего, что городская больница города заминирована. Сотрудники полиции и другие правоохранительные структуры города незамедлительно выехали на место событий для установки факта минирования. По итогу проведённой работы предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали мероприятия по установлению личности звонившего мужчины.

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что нетрезвый мужчина 42 лет совершил ложный вызов из хулиганских побуждений. Мужчина своей вины отрицать не стал и сознался в содеянном. Стражи порядка задержали подозреваемого и изъяли сотовый телефон, с которого был совершен звонок.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 207 статье часть вторая УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание в рамках данной статьи - лишение свободы на срок до 5 лет.