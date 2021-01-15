В Норильске зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID-19 в 2021 году

За прошедшие сутки в городе зафиксирован 31 новый случай заболевания. Суточный темп прироста в городе — 1,3%.

Всего в регионе за сутки зафиксировано 325 человек. По-прежнему на первом месте остаётся Красноярск — 83 человека за сутки, на втором — Норильск (31) и на третьем — Ачинск (29).

За всю пандемию в регионе заболели 51 308 человек. В Норильске — 2 357 человек. Под наблюдением в регионе остаются 6 358 человек, за прошедшие стуки добавились 618 человек.

Всего в регионе умерли 1 914 человек. За последние сутки — еще 15 человек.