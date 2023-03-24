В Норильске зафиксирован факт разрушения ветром кровли многоквартирного дома по адресу: ул. 50 лет Октября, 1

Управляющая компания проведёт оценку причинённого ущерба, когда позволят погодные условия, и далее будет решать вопрос о восстановлении кровли.

Пока сохраняется штормовое предупреждение, объявленное с 19.00 22.03.2023, жителей просят по возможности оставаться дома, быть внимательными при передвижении по городу, обращать внимание на неустойчивые конструкции на крышах домов и сообщать о них в отдел оперативного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства по телефону 43-70-57.

Также частично пострадали кровли нескольких учебных заведений. УКРиС совместно с руководителями учреждений составляют акты, чтобы оперативно организовать ремонтные работы, когда позволит погода.

В единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений о повреждениях кровель не поступало, основные обращения жители направляют в управляющие компании. Специалисты производят объезд объектов.

Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают или обучаются в Центральном районе города Норильска или проживают в Центральном районе и работают в Кайеркане, 24.03.2023 было рекомендовано объявить актировку.