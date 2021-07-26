МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске закончился полярный день

В Норильске закончился полярный день

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В Норильске закончился полярный день

25 июля световой день в последний раз в этом году длился 24 часа.

В Норильске закончился полярный день

Полярный день начался 19 мая. Считается, что именно с его приходом в Норильске наступает настоящая весна. С 26 июля на смену полярному дню приходят белые ночи, которые продолжаются до 15 августа. Затем наступают сумеречные ночи.

Полярный день вызывает противоречивые чувства у норильчан. Кто-то положительно относится к этому явлению, так как оно позволяет насытиться солнцем и гулять по ночам. Но есть и те, кому солнце мешает полноценно отдохнуть.

Фото Денис Кожевников
26 июля в 10:20 680
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