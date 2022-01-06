МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе закрыли автодорогу Норильск-Алыкель

В городе закрыли автодорогу Норильск-Алыкель

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В городе закрыли автодорогу Норильск-Алыкель

Дорога закрыта по решению сотрудников ГИБДД из-за сильных порывов ветра.

В городе закрыли автодорогу Норильск-Алыкель

Уже который день Норильск не покидают сильные ветра. Сегодня, по сообщению метеорологов, в городе ожидается низовая метель, ветер южный 8-13 м/с с порывами до 22 м/с. В целях безопасности на автодороге Норильск-Алыкель введён временный запрет для движения автотранспорта категории "В".

Управление ГО и ЧС города Норильска напоминает горожанам, что из-за сильного ветра у жилого дома по адресу: ул. Набережная Урванцева, 10А возможны срывы кровельных листов. Норильчан просят не выходить на улицу без особой необходимости, а также не допускать детей на детские площадки.

По предварительным прогнозам, ветреная погода сохранится в Большом Норильске и завтра.

Фото Ирина Яринская
6 января в 13:00 300
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