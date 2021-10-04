В Норильске запланирована профилактика теле- и радиопередающего оборудования

Ознакомиться с актуальным графиком профилактических работ абоненты могут на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала», в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

6 октября профилактические работы будут проводить в Кайеркане с 09.00 до 15.00, на программах РТРС-1; РТРС-2; Радио России. 17-18 октября - в Центральном районе с 02.00 до 11.00 на программах РТРС-1, РТРС-2; Радио России. 22 октября - в посёлке Снежногорск с 09.00 до 15.00 на программах РТРС-1, РТРС-2; Радио России.

Специалисты телерадиоцентра приносят извинения за возможные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиовещания.