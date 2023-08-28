В Норильске запущен ещё один асфальтобетонный завод

«Статус резидента АЗРФ позволил нам получить участки под строительство завода и размещение технической базы на внеконкурсной основе. В целом, меры господдержки Группы компаний «Юралс» и статус резидента Арктической зоны РФ открыли перед нами широкие перспективы. Это дало нам значительный импульс к развитию и возможность сконцентрироваться на обновлении оборудования, ремонте и приобретении транспорта, увеличении производственных мощностей. Благодаря административным и налоговым преференциям, мы можем инвестировать значительные средства как в техническое развитие предприятия, так и в человеческий капитал», – рассказал генеральный директор ООО «ИЛАН-Норильск» Владимир Будылин.

Открытие ещё одного асфальтобетонного завода позволит «ИЛАН-Норильск» не только расширить свою деятельность в крае, но и обеспечить доход в краевой бюджет. Планируется, что налоговые поступления резидента АЗРФ в бюджеты разных уровней за 10 лет составят более 1,5 млрд рублей.

Мощность завода — 200 тонн продукции в год, что позволит выполнять больший объём дорожных работ, а также повысить уровень качества обслуживания дорожной сети.

«Инвестиционный проект резидента Арктической зоны РФ особенно актуален в связи с растущими потребностями города в асфальтобетоне в период реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Мы помогаем инвесторам подготовить пакет документов, а после получения статуса резидента АЗРФ сопровождаем на всех этапах реализации проектов и консультируем по всем возникающим вопросам, в том числе содействуем в организации встреч и взаимодействии с представителями администрации города, краевых и федеральных органов власти», – подчеркнул первый заместитель директора Агентства развития Норильска (АРН) Роман Кулян.

Поддержка предпринимательства в Арктической зоне России – это приоритетное направление государственной политики.

«В рамках программы, рассчитанной до 2034 года, бизнес получает значительные налоговые преференции, в том числе льготы по налогу на прибыль, субсидирование страховых взносов и другие меры поддержки. Уплата части затрат по исчисленным страховым взносам за счёт средств субсидии – это значимая мера поддержки для инвесторов, которые создают новые рабочие места. Конечная нагрузка по страховым взносам для крупного бизнеса составляет 7,5% и 3,25% – для малого и среднего. Эта льгота даёт возможность резидентам АЗРФ предлагать работникам более высокую заработную плату и обеспечивать иные стимулы для привлечения квалифицированных кадров», – отметил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

КРДВ отвечает за механизм субсидирования страховых взносов. И сегодня такую поддержку получают 185 резидентов АЗРФ в отношении пяти тысяч работников. В среднем, они экономят 14 тысяч рублей ежемесячно на каждого нового работника. Общая сэкономленная сумма уже превысила 948 млн рублей.

По данным КРДВ, сегодня в российской Арктике с государственной поддержкой реализуется более 650 проектов с объёмом заявленных инвестиций 819 млрд рублей, создаётся свыше 24,5 тысяч рабочих мест. Резиденты АЗРФ фактически вложили в экономику макрорегиона около 100 млрд рублей и создали рабочие места для 7,4 тысяч местных жителей.

Узнать, как стать резидентом АЗРФ, получить помощь в подготовке заявки на получение этого статуса и иную полезную информацию можно в Агентстве развития Норильска по номеру 456-817.