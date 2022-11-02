В Норильске запущены современные промышленные локальные очистные сооружения

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) сдала в эксплуатацию новые локальные очистные сооружения. Их стоимость превышает 1 млрд рублей. Новое оборудование позволит вести контроль за официально зарегистрированными стоками в непрерывном автоматическом режиме.

Локальные очистные сооружения располагаются на официально зарегистрированных выпусках промышленных стоков и предназначены для их очистки от взвешенных веществ, нефтепродуктов, металлов и других вредных примесей до требований нормативов, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. Если раньше контроль за стоками осуществлялся специалистами путём регулярных анализов выпусков сточных вод, то с вводом в эксплуатацию локальных очистных сооружений контроль ведётся под наблюдением операторов в непрерывном автоматическом режиме. Такое требование к утилизации сточных вод было установлено на законодательном уровне и распространяется на все предприятия страны, осуществляющие производственную деятельность.

В НТЭК пояснили, что по данной технологии очистка промышленных сточных вод осуществляется при помощи реагентов, которые, взаимодействуя со стоками, одни загрязнения выводят в осадок, а другие поднимают на поверхность. Взвеси задерживаются специальными фильтрами, на выходе остаётся чистая вода.

Очистные сооружения имеют различные мощности. Данные локальные очистные сооружения стали первыми объектами по очистке промышленных стоков из запланированных в Норильске и позволили подключить к системе 44 абонента.

Их проектирование и возведение начались в 2019 году. Проектирование осуществлялось институтом «Норильскпроект» — норильским филиалом института «Гипроникель», а общестроительные работы выполняли подрядчики «Норильскникельремонт», ИТС, НМУ, СВЭМ. Монтаж и пусконаладку оборудования провела московская организация «Ионообменные технологии», являющаяся непосредственным поставщиком оборудования и имеющая значительный опыт реализации аналогичных проектов.

Норильско-Таймырская энергетическая компания и дальше продолжит реализовывать важные экологические проекты и будет увеличивать количество локальных очистных сооружений. Кроме того, согласно программе капитального строительства энергетической компании в 2023–2025 гг. планируется реализовать 12 проектов по строительству очистных сооружений для очистки ливневых и промышленных стоков различной мощности — от 700 до 10 000 м3/сут. на разных производственных площадках.

Построенные объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, а отходы, образующиеся в процессе очистки, не требуют дополнительной обработки. Они могут быть утилизированы на стандартных полигонах твердых бытовых отходов.