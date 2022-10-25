В Норильске запустили систему контроля дорожного движения «Паутина»

Новая система контроля отличается от старой тем, что теперь камеры фиксации нарушения ПДД будут запоминать все автомобили независимо от того, нарушили ли они правила или нет. Все полученные данные будут храниться в течение года.

Теперь дорожным полицейским достаточно ввести номер автомобиля, и «Паутина» выдаст, когда и где под камерами проехал нужный автомобиль. Кроме этого, «Паутина» может сама сигнализировать о проезде разыскиваемого автомобиля под камерами. Она моментально выдаёт сообщение о проезде автомобиля, и уже дежурный направляет экипажи ДПС для розыска и задержания разыскиваемого автомобиля.

Также новая система может помочь поймать водителей, которые управляют автомобилем будучи лишёнными права управления. Система автоматически анализирует все автомобили, зафиксированные определенной камерой, и сопоставляет их с базой нарушителей ГИБДД. Если на камеру попал автомобиль, водитель которого лишался прав и срок ещё не вышел, то система выдаст сообщение, что водитель возможно лишен права управления. Но всё же лишённого водителя система выявить не сможет без помощи инспектора ДПС, так как управлять этим автомобилем может любой другой.

Кроме того, «Паутина» фиксирует и хранит данные о нахождении, перемещении машин рядом с местом преступления. Теперь автомобиль, угнанный, например, в Москве, можно легко отследить и в Норильске. Специальная система будет отлавливать машины-двойники и помогать в раскрытии преступлений.