В Норильске зарегистрировано 183 случая заболевания коронавирусом. Плюс 3 за прошедшие сутки.

По данным на 18 июня, в нашем городе 74 человека выздоровело, в том числе один за последние сутки. На карантине находятся 769 норильчан, за день взят ещё 31, а выписаны – 135.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции 8 (3919) 43-71-57.

В целом по Красноярскому краю 7 129 заболевших, за сутки прибавилось 156. Скончались ещё 4 жителя региона (всего 75), а выздоровели 59 (теперь их 2 490).