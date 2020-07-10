В Норильске зарегистрировано 724 случая заболевания коронавирусом

89 фактов подтвердилось за последние сутки.

Всего в городе 105 выздоровевших. 163 человека находятся на карантине: 19 из них сняты за прошедший день, 47 – взяты.

В Красноярском крае зарегистрировано 10 тысяч 235 инфицированных, плюс 129 за последние сутки. Выздоровели за день 265 граждан, всего с начала пандемии – 6 315 человек. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось на 17 человек – до 212.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции 8 (3919) 43-71-57.