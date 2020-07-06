МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске зарегистрировано уже больше полутысячи больных коронавирусом. За выходные - +41 человек

В Норильске зарегистрировано уже больше полутысячи больных коронавирусом. За выходные - +41 человек

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В Норильске зарегистрировано уже больше полутысячи больных коронавирусом. За выходные - +41 человек

В Норильске зарегистрировано уже больше полутысячи больных коронавирусом. За выходные - +41 человек

Сегодня по статистике Роспотребнадзора в Норильске зарегистрировано 514 инфицированных COVID-19. Из них выздоровели 89 пациентов. Таким образом реально болеют на сегодня 425 человек.

На карантине находятся 282 человека, 37 взято за последние сутки, 49 с наблюдения сняты.

6 июля в 14:20 480
КарантинКоронавирусCOVID-19
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