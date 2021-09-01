В Норильске завершается асфальтировка дворов и общественных пространств
В Норильске завершается асфальтировка дворов и общественных пространств
В этом году обновлено покрытие на площади 62 000 кв.м. Общая стоимость работ составила около 128 млн рублей.
Напомним, придомовые территории асфальтируются по программе «Формирование комфортной городской среды» за счёт муниципальных средств, выделенных управляющим компаниям в виде субсидий, а также по программе благоустройства общественных территорий.
Сегодня работы завершены на 85-90%, говорит Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству: новенький асфальт уже уложен практически везде, но не на всех участках работы приняты. Асфальтировку можно проводить только в тёплое время года, а непогода порой вынуждает делать перерывы. По этой причине, например, пока не завершена укладка по ул. Талнахской, 10. Последние контракты должны быть закрыты к октябрю.
«В прошлом году мы уложили порядка 8000 – 10 000 кв. м асфальта. В этом – 62 000 кв. Объёмы выросли колоссально. Но всё же они ограничены мощностью асфальтобетонного завода - с учётом того, что часть его ресурса идёт на обновление улично-дорожной сети, - отметил Константин Купреенко. - Нередко к нам обращаются жители с просьбой уложить покрытие в том или ином дворе, но не всегда у нас есть возможность сделать это в текущем году. Если ваша территория не попала в список, оставьте заявку в управляющей компании, и в управлении жилищно-коммунального хозяйства, и мы постараемся включить её в перечень работ на следующий год.
Не буду скрывать: есть территории, до которых руки не доходят уже несколько лет, так как в первую очередь следует заняться более сложными участками. Но ни одно обращение не пропадает, адреса заносятся в краткосрочные или долгосрочные планы - на три года или 10-15 лет. Где-то можно провести асфальтировку по программе «Формирование комфортной городской среды», но в этом случае важно, чтобы жители поддержали нас, подав заявку на включение их дворов в программу».
Константин Купреенко напомнил, что список территорий ежегодно формируется на основе сведений из нескольких источников: обращений жителей, результатов осмотра городских участков специалистами УЖКХ, предложений от УК Норильска.
Прокомментировал замглавы и жалобы горожан на крошащийся асфальт. Он отметил, что такая проблема замечена только на дорожной сети - на ул. Талнахской, участках на ул. Павлова, точечно - в Талнахе. Во дворах и общественных территориях подобных недочётов не наблюдается:
«Мы знаем о проблеме, разбираемся с нею. Уже сделали вырубки для лабораторных исследований, ждём результата. Наша лаборатория в ходе укладки подтверждала, что качество асфальта соответствует ГОСТам. В любом случае, все недостатки будут устраняться - если не в этом году, то в следующем. Горожанам не стоит переживать, что муниципальные деньги потрачены впустую. Мы не оплачиваем работы, пока они не приняты, а вскрывшиеся впоследствии недостатки подрядчик обязан исправить в рамках гарантийных обязательств».