В Норильске завершается асфальтировка дворов и общественных пространств

Напомним, придомовые территории асфальтируются по программе «Формирование комфортной городской среды» за счёт муниципальных средств, выделенных управляющим компаниям в виде субсидий, а также по программе благоустройства общественных территорий.

Сегодня работы завершены на 85-90%, говорит Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству: новенький асфальт уже уложен практически везде, но не на всех участках работы приняты. Асфальтировку можно проводить только в тёплое время года, а непогода порой вынуждает делать перерывы. По этой причине, например, пока не завершена укладка по ул. Талнахской, 10. Последние контракты должны быть закрыты к октябрю.

«В прошлом году мы уложили порядка 8000 – 10 000 кв. м асфальта. В этом – 62 000 кв. Объёмы выросли колоссально. Но всё же они ограничены мощностью асфальтобетонного завода - с учётом того, что часть его ресурса идёт на обновление улично-дорожной сети, - отметил Константин Купреенко. - Нередко к нам обращаются жители с просьбой уложить покрытие в том или ином дворе, но не всегда у нас есть возможность сделать это в текущем году. Если ваша территория не попала в список, оставьте заявку в управляющей компании, и в управлении жилищно-коммунального хозяйства, и мы постараемся включить её в перечень работ на следующий год.

Не буду скрывать: есть территории, до которых руки не доходят уже несколько лет, так как в первую очередь следует заняться более сложными участками. Но ни одно обращение не пропадает, адреса заносятся в краткосрочные или долгосрочные планы - на три года или 10-15 лет. Где-то можно провести асфальтировку по программе «Формирование комфортной городской среды», но в этом случае важно, чтобы жители поддержали нас, подав заявку на включение их дворов в программу».

Константин Купреенко напомнил, что список территорий ежегодно формируется на основе сведений из нескольких источников: обращений жителей, результатов осмотра городских участков специалистами УЖКХ, предложений от УК Норильска.

Прокомментировал замглавы и жалобы горожан на крошащийся асфальт. Он отметил, что такая проблема замечена только на дорожной сети - на ул. Талнахской, участках на ул. Павлова, точечно - в Талнахе. Во дворах и общественных территориях подобных недочётов не наблюдается:

«Мы знаем о проблеме, разбираемся с нею. Уже сделали вырубки для лабораторных исследований, ждём результата. Наша лаборатория в ходе укладки подтверждала, что качество асфальта соответствует ГОСТам. В любом случае, все недостатки будут устраняться - если не в этом году, то в следующем. Горожанам не стоит переживать, что муниципальные деньги потрачены впустую. Мы не оплачиваем работы, пока они не приняты, а вскрывшиеся впоследствии недостатки подрядчик обязан исправить в рамках гарантийных обязательств».