В Норильске завершается ликвидация несанкционированных свалок: в этом году очистят территорию в 10 га

Как пояснил на общегородской планёрке Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, в этом году с целью проведения работ по ликвидации свалок заключено восемь контрактов на сумму более 89 млн рублей. Эти деньги - из средств штрафа, который «Норникель» выплатил в казну муниципалитета, а также из городского бюджета.

В рамках муниципального контракта работы должны завершиться 29 октября. Весь собранный мусор подрядные организации вывозят на специальный полигон.

- В Талнахе выбранные участки уже убраны, в Кайеркане и Снежногорске подрядчики продолжают работать. В Центральном районе один контракт – уборка территории вблизи станции Голиково - исполнен, ещё три – в работе. На следующий год планируем заключить контракты на 155 млн рублей. Объёмы уборки почти в два раза больше, чем в этом.